Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: 23:00
ANASAYFA AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
5.855 oy %69.4
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
2.582 oy %30.6
Açılan Sandık

%100

Seçmen Sayısı

9.499

Katılım Oranı

%90.53

Kullanılan Oy

8.599

Geçerli Oy

8.437

Geçersiz Oy

162

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
5.696 oy %65.54
2.342 oy %26.95

AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 34
%100
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 8.437
%98.12
Geçersiz Oy 162
%1.88
R.Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
AFYONKARAHİSAR GENELİ AÇILAN SANDIK %100
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100
%61.4 4.023
%57.22 3.815
%38.6 2.529
%36.45 2.430
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100
%68.41 3.292
%63.62 3.102
%31.59 1.520
%29.41 1.434
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %100
%75.42 20.466
%70.88 19.645
%24.58 6.670
%21.91 6.071
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %100
%61.74 12.059
%57.31 11.502
%38.26 7.472
%36.27 7.279
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %100
%69.4 5.855
%65.54 5.696
%30.6 2.582
%26.95 2.342
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %100
%62.74 4.899
%59.79 4.759
%37.26 2.910
%33.14 2.638
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %100
%59.78 17.721
%55.74 17.082
%40.22 11.924
%36.97 11.330
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100
%62.78 13.786
%59.03 13.241
%37.22 8.174
%34.64 7.770
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %100
%59.97 2.920
%56.75 2.804
%40.03 1.949
%38.09 1.882
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %100
%79.34 4.655
%75.62 4.438
%20.66 1.212
%19.54 1.147
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %100
%80.57 14.599
%77.12 14.324
%19.43 3.521
%17.41 3.234
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100
%79.48 12.633
%75.64 12.228
%20.52 3.261
%17.1 2.764
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %100
%61.77 937
%57.73 881
%38.23 580
%34.6 528
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100
%67.02 129.720
%63.01 125.945
%32.98 63.843
%28.71 57.387
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100
%70.53 24.520
%66.02 23.637
%29.47 10.247
%26.79 9.593
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
%75.35 19.235
%71.6 18.650
%24.65 6.294
%22.11 5.760
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %100
%71.75 17.410
%68.34 16.758
%28.25 6.855
%26.71 6.549
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100
%36.08 3.722
%32.95 3.431
%63.92 6.593
%61.16 6.369
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 9,488 | Katılım Oranı: %93.87
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.545,696 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %26.952,342 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.88598 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.6355 oy
%100
Seçmen Sayısı: 9,011 | Katılım Oranı: %92.76
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %72.565,876 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %13.841,121 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %12.741,032 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5343 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2117 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.119 oy
%100
Seçmen Sayısı: 8,678 | Katılım Oranı: %86.52
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.464,823 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %33.42,461 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.1484 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı