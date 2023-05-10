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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

TUŞBA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

TUŞBA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
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TUŞBA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
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SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 88,869 | Katılım Oranı: %82.28
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %54.1238,436 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %39.0627,741 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %5.13,625 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.07760 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.56400 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.0857 oy
%100
Seçmen Sayısı: 76,359 | Katılım Oranı: %67.58
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.5126,138 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %45.6723,173 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.811,428 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 26,680 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,859 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%56.84 40,281 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%33.42 23,683 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%4.23 2,997 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%2.17 1,535 oy 0
Hür Dava Partisi
%1.3 918 oy 0
İyi Parti
%1.12 796 oy 0
Saadet Partisi
%0.75 528 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.44 314 oy 0
Vatan Partisi
%0.13 92 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı