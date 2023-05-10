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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

PAZAR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

PAZAR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %0
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ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
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ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

PAZAR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
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GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %0
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ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
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ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 10,113 | Katılım Oranı: %92.23
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %77.427,059 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %14.251,299 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %7.36671 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6660 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1917 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.1312 oy
%100
Seçmen Sayısı: 10,303 | Katılım Oranı: %83.11
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %76.256,421 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %23.071,943 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.6857 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 7,220 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,888 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%64.11 5,880 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%14.61 1,340 oy 0
İyi Parti
%10.96 1,005 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%8.74 802 oy 0
Saadet Partisi
%0.88 81 oy 0
Vatan Partisi
%0.27 25 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.24 22 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.19 17 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı