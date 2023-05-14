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Aysel Tekerek
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Adem Yakar
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Gülin Kara
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Ali Rıza Gültekin
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Gizem Öksüz
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Zafer Birsin
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Cahit Albayrak
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Ayşe Turhan Ercan
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Bülent Ercan
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Hacer Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Oktay Özcan
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Sanem Ezgi Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Fatma Yerlikaya
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Avni Sevinç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Umutcan Yitük
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Helin Özkurt
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Tahsin Erbaş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Hasan Ergün
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Serhat Elvan Temiroğlu
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Mehmet Ali Akkaya
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Damla Aktaş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Kısmet Küçükler
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Mustafa Kılınç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Taner Günaydın
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Uğur Can Aydın
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Özgür Gürbüz
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Aynur Ertürk
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Rıza Yücel
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Cihanşah Karayel
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Enes Demir
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Abdulhakim Poyraz
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Dilek Kılıç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Erdoğan Yitük
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Onur Uyğun
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Cemal Kutsi Şen
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
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Süleyman Işıkcevahir
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge