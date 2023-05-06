3 BÖLGE - TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay