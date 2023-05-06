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ANASAYFA ŞEHİRLER VAN SOL PARTİ

VAN - SOL PARTİ

Sol Parti
KISALTMA :Sol Parti GENEL BAŞKAN :ÖNDER İŞLEYEN
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı