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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

HALİLİYE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

HALİLİYE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

HALİLİYE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 209,478 | Katılım Oranı: %83.81
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.76123,703 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %15.0325,909 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %10.4818,061 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.582,726 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.061,825 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1170 oy
%100
Seçmen Sayısı: 190,993 | Katılım Oranı: %73.64
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %75.97105,558 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %15.9322,128 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %8.111,258 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 118,329 oy 0
Millet İttifakı
%0 13,779 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%59.36 102,132 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%21.1 36,311 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%9.41 16,197 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%4.27 7,340 oy 0
BAĞIMSIZ
%2 3,448 oy 0
İyi Parti
%1.93 3,318 oy 0
Saadet Partisi
%1.81 3,121 oy 0
Hür Dava Partisi
%1.18 2,023 oy 0
Vatan Partisi
%0.1 166 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı