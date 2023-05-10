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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

SÖĞÜTLÜ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SÖĞÜTLÜ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

SÖĞÜTLÜ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 10,882 | Katılım Oranı: %91.23
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %67.456,519 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %22.772,201 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %8.45817 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9289 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2423 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1716 oy
%100
Seçmen Sayısı: 10,739 | Katılım Oranı: %85.82
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.725,912 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %33.152,982 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.13102 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 6,759 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,857 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%59.26 5,756 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%17.62 1,711 oy 0
İyi Parti
%10.55 1,025 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%10.33 1,003 oy 0
Saadet Partisi
%1.25 121 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.59 57 oy 0
Vatan Partisi
%0.22 21 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.2 19 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı