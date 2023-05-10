İKİZDERE SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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ARDEŞEN
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ÇAMLIHEMŞİN
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ÇAYELİ
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DEREPAZARI
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FINDIKLI
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GÜNEYSU
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HEMŞİN
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İKİZDERE
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İYİDERE
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KALKANDERE
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MERKEZ
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PAZAR
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|PARTİLER
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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ARDEŞEN
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ÇAMLIHEMŞİN
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ÇAYELİ
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DEREPAZARI
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNEYSU
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HEMŞİN
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İKİZDERE
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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KALKANDERE
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MERKEZ
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PAZAR
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