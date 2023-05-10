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ANASAYFA ŞEHİRLER MUŞ MERKEZ
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERKEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BULANIK
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HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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KORKUT
Açılan Sandık Oranı %0
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MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
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VARTO
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MERKEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %0
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HASKÖY
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KORKUT
Açılan Sandık Oranı %0
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MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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VARTO
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 108,449 | Katılım Oranı: %81.49
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.1745,452 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %39.1533,466 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %4.774,080 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.661,422 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.13965 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.12101 oy
%100
Seçmen Sayısı: 100,178 | Katılım Oranı: %74.96
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.5840,361 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %41.9531,024 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %3.462,561 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 41,988 oy 0
Millet İttifakı
%0 6,350 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%43.63 37,061 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%40.4 34,318 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%5.8 4,927 oy 0
İyi Parti
%4.45 3,784 oy 0
Hür Dava Partisi
%2.55 2,169 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.72 1,457 oy 0
Saadet Partisi
%1.31 1,109 oy 0
Vatan Partisi
%0.15 126 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı