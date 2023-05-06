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ANASAYFA ŞEHİRLER İSTANBUL MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

İSTANBUL - MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

MHP
KISALTMA :MHP GENEL BAŞKAN :DEVLET BAHÇELİ KURULUŞ TARİH :1969
İSTANBUL TÜMÜ 1 BÖLGE 2 BÖLGE 3 BÖLGE
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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ATAŞEHİR
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AVCILAR
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BAĞCILAR
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BAHÇELİEVLER
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYKOZ
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇEKMEKÖY
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
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ESENYURT
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EYÜPSULTAN
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FATİH
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GAZİOSMANPAŞA
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GÜNGÖREN
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KADIKÖY
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KAĞITHANE
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KARTAL
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KÜÇÜKÇEKMECE
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MALTEPE
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PENDİK
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SANCAKTEPE
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SARIYER
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ŞİLE
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SİLİVRİ
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ŞİŞLİ
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SULTANBEYLİ
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SULTANGAZİ
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TUZLA
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ÜMRANİYE
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ÜSKÜDAR
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ZEYTİNBURNU
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Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı