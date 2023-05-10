Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER MERSİN ANAMUR
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ANAMUR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ANAMUR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ANAMUR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 50,524 | Katılım Oranı: %89.58
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %41.6118,314 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %37.0316,296 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %19.968,785 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.63276 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.51223 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.27118 oy
%100
Seçmen Sayısı: 48,384 | Katılım Oranı: %82.97
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %62.7824,673 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %35.213,832 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.02793 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 20,011 oy 0
Millet İttifakı
%0 22,799 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%31.72 13,943 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%29.36 12,906 oy 0
İyi Parti
%21.62 9,504 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%13.81 6,068 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.99 873 oy 0
Saadet Partisi
%0.89 389 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.85 374 oy 0
Vatan Partisi
%0.31 138 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.27 120 oy 0
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36 15,245 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%30.75 13,024 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%29.31 12,412 oy 0
Halkların Demokratik Partisi