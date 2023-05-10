ARAPGİR SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %0
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ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
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HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %0
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KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
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PÜTÜRGE
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YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLYURT
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ARAPGİR
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ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
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HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %0
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KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
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PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %0
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YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
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