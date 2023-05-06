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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KAHRAMANMARAŞ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 739,457 | Katılım Oranı: %89.42
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %74.18479,723 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %14.9496,601 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.4754,805 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.187,634 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.086,990 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.14929 oy
%100
Seçmen Sayısı: 686,554 | Katılım Oranı: %79.51
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.48383,064 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %24.22129,801 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.2923,009 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 488,313 oy 0
Millet İttifakı
%0 135,371 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%58.68 380,706 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%16.59 107,607 oy 0
İyi Parti
%9.82 63,681 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%9.52 61,782 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%3.43 22,252 oy 0
Saadet Partisi
%1.53 9,908 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.24 1,531 oy 0
Vatan Partisi
%0.2 1,323 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı