Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

EKİNÖZÜ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

EKİNÖZÜ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

EKİNÖZÜ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 8,304 | Katılım Oranı: %90.62
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.934,796 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %19.111,390 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %10.16739 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.03293 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.644 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1612 oy
%100
Seçmen Sayısı: 8,781 | Katılım Oranı: %81.08
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.924,344 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %26.811,881 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %11.26790 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 4,977 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,665 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%53.88 3,935 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%14.27 1,042 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%11.27 823 oy 0
İyi Parti
%10.68 780 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%8.42 615 oy 0
Saadet Partisi
%0.85 62 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.36 26 oy 0
Vatan Partisi
%0.27 20 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı