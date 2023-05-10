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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KEÇİBORLU SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KEÇİBORLU CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %0
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

KEÇİBORLU MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
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ATABEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 11,170 | Katılım Oranı: %91.16
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.395,711 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %23.082,257 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %16.771,640 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.12110 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3736 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2726 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,725 | Katılım Oranı: %85.96
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.575,117 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %45.934,470 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.5146 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 5,878 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,795 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%49.8 4,882 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%18.73 1,836 oy 0
İyi Parti
%18.24 1,788 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%10.16 996 oy 0
Saadet Partisi
%1.74 171 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.61 60 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.4 39 oy 0
Vatan Partisi
%0.32 31 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı