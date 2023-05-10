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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KIRIKHAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KIRIKHAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KIRIKHAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 73,575 | Katılım Oranı: %88.25
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %76.548,809 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %159,572 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %6.814,344 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.92584 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.64409 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1487 oy
%100
Seçmen Sayısı: 68,056 | Katılım Oranı: %80.58
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.3638,107 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %27.0614,656 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.581,400 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 50,688 oy 0
Millet İttifakı
%0 11,868 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%58.09 37,206 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%21.05 13,482 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%10.17 6,517 oy 0
İyi Parti
%7.52 4,818 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2.04 1,308 oy 0
Saadet Partisi
%0.83 533 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.16 102 oy 0
Vatan Partisi
%0.13 86 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı