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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

HATAY SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

HATAY CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

HATAY MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
İYİ PARTİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 1,042,335 | Katılım Oranı: %88.79
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.54441,079 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %42.76388,608 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %5.6451,252 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.3121,000 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.65,452 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.151,349 oy
%100
Seçmen Sayısı: 968,456 | Katılım Oranı: %82.11
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %52.29410,320 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %44.11346,142 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.628,237 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 458,932 oy 0
Millet İttifakı
%0 350,902 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%35.72 325,525 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%30.99 282,429 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%14.64 133,407 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%10.82 98,645 oy 0
İyi Parti
%6.61 60,237 oy 0
Saadet Partisi
%0.9 8,236 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.17 1,511 oy 0
Vatan Partisi
%0.14 1,290 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı