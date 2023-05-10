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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

YÜKSEKOVA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

YÜKSEKOVA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEMDİNLİ
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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YÜKSEKOVA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEMDİNLİ
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 72,921 | Katılım Oranı: %84.66
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %80.348,068 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %14.418,629 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %4.072,437 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %0.81482 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.33196 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.0951 oy
%100
Seçmen Sayısı: 66,111 | Katılım Oranı: %87.91
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %92.0553,073 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %6.883,964 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %1.08620 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 8,505 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,219 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%81.21 48,443 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%11.9 7,099 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%2.38 1,421 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%2.36 1,406 oy 0
İyi Parti
%0.96 570 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.63 373 oy 0
Saadet Partisi
%0.38 228 oy 0
Vatan Partisi
%0.19 115 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı