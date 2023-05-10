TORUL SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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KELKİT
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MERKEZ
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ŞİRAN
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TORUL
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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KELKİT
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MERKEZ
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ŞİRAN
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TORUL
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