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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

PALANDÖKEN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

PALANDÖKEN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HINIS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

PALANDÖKEN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HINIS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 113,170 | Katılım Oranı: %87.16
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %72.7670,113 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %11.1310,723 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %8.738,413 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.535,329 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.721,656 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.13128 oy
%100
Seçmen Sayısı: 107,665 | Katılım Oranı: %73.36
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.0954,956 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %23.2918,005 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.614,340 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 72,617 oy 0
Millet İttifakı
%0 17,261 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%52.74 51,232 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%22.01 21,385 oy 0
İyi Parti
%11.63 11,296 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%7.18 6,974 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%3.92 3,812 oy 0
Saadet Partisi
%2.22 2,153 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.21 203 oy 0
Vatan Partisi
%0.09 91 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı