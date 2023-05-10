KEBAN SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALACAKAYA
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
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BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
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MADEN
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MERKEZ
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PALU
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
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BASKİL
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KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
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MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PALU
Açılan Sandık Oranı %0
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
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