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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

HAVSA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

HAVSA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %0
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %0
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %0
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
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UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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HAVSA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %0
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %0
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %0
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 15,815 | Katılım Oranı: %90.97
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %54.237,546 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %28.743,999 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %13.651,900 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.05285 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.13157 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2129 oy
%100
Seçmen Sayısı: 16,360 | Katılım Oranı: %85.45
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %67.949,270 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %29.364,006 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.7368 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 4,179 oy 0
Millet İttifakı
%0 9,257 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%46.89 6,532 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%25.35 3,531 oy 0
İyi Parti
%17.85 2,487 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%4.65 648 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2.74 381 oy 0
Saadet Partisi
%1.71 238 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.56 218 oy 0
Vatan Partisi
%0.4 56 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.31 43 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı