Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER DİYARBAKIR ERGANİ
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ERGANİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ERGANİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ERGANİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 79,624 | Katılım Oranı: %80.86
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %57.5135,504 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %31.4419,411 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %8.315,131 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.28788 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.21748 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.24149 oy
%100
Seçmen Sayısı: 72,515 | Katılım Oranı: %63.24
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %50.3722,591 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %47.1721,159 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.461,104 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 15,594 oy 0
Millet İttifakı
%0 4,490 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%61.44 37,851 oy 0
BAĞIMSIZ
%61.28 37,755 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%23.32 14,366 oy 0
İyi Parti
%2.86 1,760 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%2.49 1,534 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.99 1,228 oy 0
Saadet Partisi
%1.94 1,196 oy 0
Vatan Partisi
%0.18 109 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı