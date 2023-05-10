OSMANCIK SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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