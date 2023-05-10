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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

OSMANCIK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

OSMANCIK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANCIK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
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MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
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SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 33,135 | Katılım Oranı: %90.85
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.2720,443 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %18.65,411 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.822,856 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.79230 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3293 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2160 oy
%100
Seçmen Sayısı: 32,990 | Katılım Oranı: %83.92
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %67.5918,343 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %31.38,494 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.12303 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 21,265 oy 0
Millet İttifakı
%0 7,505 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%60.36 17,618 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%14.94 4,360 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%12.5 3,647 oy 0
İyi Parti
%9.85 2,874 oy 0
Saadet Partisi
%0.93 271 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.83 242 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.3 87 oy 0
Vatan Partisi
%0.3 87 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı