Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER ÇANKIRI ŞABANÖZÜ
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ŞABANÖZÜ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ŞABANÖZÜ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ŞABANÖZÜ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 8,138 | Katılım Oranı: %90.07
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.334,962 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %19.481,374 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9635 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6546 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2820 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2618 oy
%100
Seçmen Sayısı: 7,981 | Katılım Oranı: %80.62
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.654,211 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %32.272,039 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.0868 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 5,244 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,829 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%57.17 4,080 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%16.31 1,164 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%15.33 1,094 oy 0
İyi Parti
%9.5 678 oy 0
Saadet Partisi
%0.8 57 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.42 30 oy 0
Vatan Partisi
%0.29 21 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.17 12 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı