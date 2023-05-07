-
Yasin Yardımcı
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ömrüye Elibol
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Emirhan Kılıç
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ertuğrul Topçu
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nurcan Şanlı
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Büşra Özdemir
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Melek Öztürkan
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hayati Atmaca
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Abdurrahman Eser
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Recep Burgucu
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Bekir Sönmez
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yavuz Tac
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hüseyin Gazi Emre
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge