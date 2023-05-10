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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

HARMANCIK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

HARMANCIK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
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HARMANCIK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 5,350 | Katılım Oranı: %91.01
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.833,061 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %19.39888 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %10.98503 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.8685 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.5726 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3717 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,743 | Katılım Oranı: %85.6
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.122,982 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %34.761,642 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.12100 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 3,117 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,382 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%56.71 2,608 oy 0
BAĞIMSIZ
%19.24 885 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%15.37 707 oy 0
İyi Parti
%12.02 553 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.07 509 oy 0
Saadet Partisi
%2.65 122 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.98 45 oy 0
Vatan Partisi
%0.85 39 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.35 16 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı