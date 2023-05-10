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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERKEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAMANLI
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
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GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
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BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 76,295 | Katılım Oranı: %90.64
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %46.531,220 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %35.8424,066 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %15.0710,119 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.44970 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.87583 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.27182 oy
%100
Seçmen Sayısı: 71,444 | Katılım Oranı: %85.3
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %52.230,901 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %45.5626,966 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.241,325 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 31,354 oy 0
Millet İttifakı
%0 33,957 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.25 24,358 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%24.78 16,650 oy 0
İyi Parti
%23.79 15,985 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%10.41 6,996 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2.24 1,506 oy 0
Saadet Partisi
%1.97 1,322 oy 0
Vatan Partisi
%0.32 214 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.26 172 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı