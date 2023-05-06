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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

BURDUR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BURDUR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

BURDUR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 196,733 | Katılım Oranı: %90.04
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.0192,177 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %28.0147,812 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %15.7626,899 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.212,071 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.691,176 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.32547 oy
%100
Seçmen Sayısı: 191,525 | Katılım Oranı: %84.06
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %5484,242 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %43.9168,510 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.093,257 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 95,017 oy 0
Millet İttifakı
%0 72,348 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%42.88 73,382 oy 0
İyi Parti
%20.42 34,940 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%20.31 34,749 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%12.64 21,635 oy 0
Saadet Partisi
%1.55 2,659 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.44 2,468 oy 0
Vatan Partisi
%0.43 736 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.33 564 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı