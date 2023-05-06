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ANASAYFA ATA İTTİFAKI MERSİN

MERSİN - ATA İTTİFAKI

ZAFER PARTİSİ
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ADALET PARTİSİ
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OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZYAZI
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ÇAMLIYAYLA
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ERDEMLİ
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GÜLNAR
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MEZİTLİ
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MUT
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SİLİFKE
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TARSUS
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TOROSLAR
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YENİŞEHİR
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Kaynak: Anadolu Ajansı