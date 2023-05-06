ÇORUM - ATA İTTİFAKI

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay