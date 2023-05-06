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ANASAYFA ATA İTTİFAKI ADANA

ADANA - ATA İTTİFAKI

ZAFER PARTİSİ
%0 0
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAİSALI
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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TUFANBEYLİ
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YUMURTALIK
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaynak: Anadolu Ajansı