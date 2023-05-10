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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

SAİMBEYLİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SAİMBEYLİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

SAİMBEYLİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 10,942 | Katılım Oranı: %82.32
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %72.896,316 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %14.411,249 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %11.17968 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.869 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3833 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3530 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,346 | Katılım Oranı: %71.92
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.784,929 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %36.222,890 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.99159 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 6,655 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,880 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%51.91 4,510 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%24.69 2,145 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%10.67 927 oy 0
İyi Parti
%10.05 873 oy 0
BAĞIMSIZ
%4.75 413 oy 0
Saadet Partisi
%0.92 80 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.79 69 oy 0
Vatan Partisi
%0.49 43 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.41 36 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı