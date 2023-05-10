ŞEREFLİKOÇHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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BALA
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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BALA
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0