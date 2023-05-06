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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

AKSARAY CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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ESKİL
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %0
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AKSARAY MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 267,068 | Katılım Oranı: %86.92
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %76.19171,789 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %14.1931,993 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.1218,302 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.751,702 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.61,358 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.14319 oy
%100
Seçmen Sayısı: 249,706 | Katılım Oranı: %75.82
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %74136,892 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %24.5445,392 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.462,701 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 175,251 oy 0
Millet İttifakı
%0 48,186 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%56.28 127,750 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%20.93 47,501 oy 0
İyi Parti
%10.74 24,375 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%9.65 21,912 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.08 2,461 oy 0
Saadet Partisi
%0.84 1,899 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.28 639 oy 0
Vatan Partisi
%0.19 441 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı