Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER AKSARAY AĞAÇÖREN
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

AĞAÇÖREN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

AĞAÇÖREN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

AĞAÇÖREN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 6,284 | Katılım Oranı: %85.25
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %82.34,227 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %8.72448 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %7.89405 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6835 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2111 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.1910 oy
%100
Seçmen Sayısı: 6,750 | Katılım Oranı: %76.8
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %79.94,034 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %18.86952 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.2563 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 4,341 oy 0
Millet İttifakı
%0 788 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%58.43 3,025 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%25.42 1,316 oy 0
İyi Parti
%8.79 455 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%5.2 269 oy 0
Saadet Partisi
%1.24 64 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.44 23 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.33 17 oy 0
Vatan Partisi
%0.15 8 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı