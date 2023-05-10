Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

EMİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

EMİRDAĞ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

EMİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 27,862 | Katılım Oranı: %81.4
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.7513,771 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %25.325,557 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %10.652,337 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.67146 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4191 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2145 oy
%100
Seçmen Sayısı: 29,026 | Katılım Oranı: %75.24
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.112,630 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %39.378,415 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.53327 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 14,154 oy 0
Millet İttifakı
%0 7,470 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%52.69 11,570 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%20.55 4,512 oy 0
İyi Parti
%12.54 2,754 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.77 2,584 oy 0
Saadet Partisi
%0.93 204 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.86 189 oy 0
Vatan Partisi
%0.34 74 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.32 70 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı