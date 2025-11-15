Başkan Erdoğan'a Adıyaman'da yoğun ilgi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da düzenlenen 350 bininci deprem konutu anahtar teslim töreninin ardından İndere köy evlerini ziyaret ederken vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.
Adıyaman'da düzenlenen 350 bininci deprem konutun anahtar teslim törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından İndere köy evlerini ziyaret etti. Vatandaşlar ise Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.
Basına kapalı olan ziyarette Başkan Erdoğan köy evlerinde incelemelerde bulunuyor.