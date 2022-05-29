29 Mayıs 2022, Pazar
Yürek yakan buluşma! Yılları eşini bulmaya yetmemişti
21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'ın cesedi Kayseri'de bulundu. Araştırmalar sonrasında bir kuyuda bulunan cesedin kemikleri Kavak'a ait çıktı. Yıllarca kayıp eşini arayan ve 2012 yılında vefat eden Halil Kavak'ın yanına defnedilecek. Ayşe Kavak'ın oğlu Mehmet Kavak "Babamın ömrü annemi bulmaya yetmedi. Annemi babamın yanına defnedeceğiz" dedi.
Giriş Tarihi: 29.05.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 13:12
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