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Yürek yakan buluşma! Yılları eşini bulmaya yetmemişti

21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'ın cesedi Kayseri'de bulundu. Araştırmalar sonrasında bir kuyuda bulunan cesedin kemikleri Kavak'a ait çıktı. Yıllarca kayıp eşini arayan ve 2012 yılında vefat eden Halil Kavak'ın yanına defnedilecek. Ayşe Kavak'ın oğlu Mehmet Kavak "Babamın ömrü annemi bulmaya yetmedi. Annemi babamın yanına defnedeceğiz" dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.05.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 13:12
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Yürek yakan buluşma! Yılları eşini bulmaya yetmemişti

Kayseri'de 21 yıl önce kiralık ev bakmak için çıkan ve bir daha evine geri dönmeyen 7 çocuk annesi47 yaşındaki Ayşe Kavak'ın akıbeti SABAH muhabiri Ali Altuntaş'ın yaptığı araştırma sayesinde ortaya çıktı.

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Yürek yakan buluşma! Yılları eşini bulmaya yetmemişti

Yılanlı Dağı'nda "kuyuda ceset var" söylentisinden yola çıkarak cesede ulaşıldı. O kuyudan çıkan kemiklerin Ayşe Kavak'a ait olduğu belirlendi.

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Yürek yakan buluşma! Yılları eşini bulmaya yetmemişti

Ayşe Kavak'ın oğlu Mehmet Kavak, "Babam annemi bulmak için yıllarını ve her şeyini harcadı. 5 kardeşimin çocukluğu annemsiz geçti. Annem belki bir gün çıkıp gelebilir ümidimiz artık son buldu. Bir insan buna sevinir mi? Seviniyormuş." diye konuştu.

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Yürek yakan buluşma! Yılları eşini bulmaya yetmemişti

Mehmet Kavak sözlerine şöyle devam etti;

"Çünkü annemize ne oldu düşüncesi yıllarca içimizi kemirdi. En azından bu şüpheden kurtulduk ve artık annemizin bir mezarı olacak"

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Yürek yakan buluşma! Yılları eşini bulmaya yetmemişti

EŞLER MEZARDA KAVUŞTU

Babası Halil Kavak'ın ömrünün kalan kısmını annesini arayarak geçirdiğini belirten Mehmet Kavak; "Annesiz büyümek tüm kardeşlerimle birlikte beni de boynu bükük bıraktı." ifadelerine yer verdi.