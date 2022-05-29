Yürek yakan buluşma! Yılları eşini bulmaya yetmemişti

Ayşe Kavak'ın oğlu Mehmet Kavak, "Babam annemi bulmak için yıllarını ve her şeyini harcadı. 5 kardeşimin çocukluğu annemsiz geçti. Annem belki bir gün çıkıp gelebilir ümidimiz artık son buldu. Bir insan buna sevinir mi? Seviniyormuş." diye konuştu.