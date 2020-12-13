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Yolda buldukları yaralı köpek için harekete geçtiler! 3 ayağı kırılan köpek...

Kütahya'da trafik kazasında yaralanmış bir köpek bulundu. Yaralı köpeğin ilk tedavisinin yapılmasının ardından koronavirüs tedbirleri nedeniyle getirilen yasağa takılmamak için özel izin çıkartıldı ve İstanbul'a götürüldü. 3 ayağı kırılan köpek İstanbul'da tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 13.12.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 09:28
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Yolda buldukları yaralı köpek için harekete geçtiler! 3 ayağı kırılan köpek...

Kütahya'da bir aracın çarptığı köpek yaralı halde bulundu. İlk tedavisi yapılan köpeğin 3 ayağının kırık olduğu anlaşıldı. Yetkililerden tedavisinin tamamlanması için izin çıkartıldı ve yaralı köpek İstanbul'a getirildi.

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Yolda buldukları yaralı köpek için harekete geçtiler! 3 ayağı kırılan köpek...

3 ayağının yanı sıra köpeğinde kalçasında da kırık olduğunu Emet'li hayvansever vatandaş, köpeğin İstanbul'a götürüldüğünü söyledi.

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Yolda buldukları yaralı köpek için harekete geçtiler! 3 ayağı kırılan köpek...
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Yolda buldukları yaralı köpek için harekete geçtiler! 3 ayağı kırılan köpek...

KÖPEKLERİN HALİ KORKUTTU

Efeler ilçesinde bir bankada satış uzmanı olarak çalışan, aynı zamanda sokak hayvanlarına gönüllü bakıcılık yapan Funda Küçük (40), 6 ay önce İncirliova ilçesinde bitkin halde bir köpek gördü.

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Yolda buldukları yaralı köpek için harekete geçtiler! 3 ayağı kırılan köpek...

Köpeğin vücudunda yaralar olduğunu ve sol gözünün görmediğini fark eden Küçük, otomobiline alarak evine götürdü.

Anadolu Üniversitesi Veteriner Sağlık ve Laborant bölümü mezunu Küçük, tüyleri tamamen dökülen köpeğin tedavisini kendisi üstlendi.