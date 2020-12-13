Yolda buldukları yaralı köpek için harekete geçtiler! 3 ayağı kırılan köpek...

Kütahya'da bir aracın çarptığı köpek yaralı halde bulundu. İlk tedavisi yapılan köpeğin 3 ayağının kırık olduğu anlaşıldı. Yetkililerden tedavisinin tamamlanması için izin çıkartıldı ve yaralı köpek İstanbul'a getirildi.