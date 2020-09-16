Yeşilçam’ın efsane Kemal Sunal filmi Korkusuz Korkak Gaziantep’te gerçek oldu! Karantinaya alınan 19 kişi...

Karantinada bulunan Muhsin Yıldız, "Kayınvaliden korona virüs testi yaptırdığında ailemle birlikte Mersin'e tatile gitmiştik. Test sonucunun pozitif çıktığı haberi üzerine tatilimizi yarıda keserek, apar topar buraya geldik. Kayınvalidem ile temas etmemiz nedeniyle bizi de burada karantinaya aldılar. 2 gün sonra bir telefon geldi test sonuçlarının karıştığı ve korona virüs hastalığının kayınvalidemde bulunmadığı söylendi. Bunun üzerine karantina işleminin bitirilmesini bekledik ama halen karantinada tutulmaya devam ediyoruz. Her yere ulaştık, sisteme girildiği için 14 gün boyunca karantinanın kaldırılamayacağı söylendi" dedi.
Çiftlikteki konteynerde karantinada bulunan Mehmet Ali Şahin ise "Annemde korona virüs çıkınca konteynerde beni karantinaya aldılar. 25 kilometre uzaklıktaki ailem ve evime rağmen bu konteynerde kalıyorum. Sonra sonuçların karıştığı ve risk kalmadığı söylendi ama halen bu konteynerde kalmaya zorlanıyorum. Karantina işlemini bitirmiyorlar. Burada nasıl kalayım, yiyeceğim yok, ailem yok. Onlar olsa bile konteynerde kalınmaz. Korona virüs hastası değiliz, şüphesi yok. Neden hala karantinada tutuluyorum, anlamıyorum" diye konuştu.
Ayşe Şahin'in temas ettiği yakınlarından olan ve kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaşındaki Elif Dilek'in de kendi evinde ailesi ile karantinada bulunduğu öğrenilirken, toplam 2 ev ve bir konteynerde bulunan toplam 19 kişinin karantinasının sürdüğü bildirildi.