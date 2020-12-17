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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni canlı türleri keşfedildi! Bilim insanlarından şaşkınlık veren açıklama: Nesli yıllar önce tükendi sanılıyordu ama... Yeni canlı türleri keşfedildi! Bilim insanlarından şaşkınlık veren açıklama: Nesli yıllar önce tükendi sanılıyordu ama... Yeni canlı türleri keşfedildi! Bilim insanlarından şaşkınlık veren açıklama: Nesli yıllar önce tükendi sanılıyordu ama... Bir grup bilim insanı, Bolivya'nın And Dağları'nda inanılmaz bir keşif yaptı. Araştırmalarda, 20 yeni tür keşfeden bilim insanları, neslinin yıllar önce tükendiği sanılan o canlıyı da yeniden görüntülemeyi başardı. İşte dünyayı şaşkına çeviren o canlılar... Giriş Tarihi: 17.12.2020 08:03 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 08:08
Bilim insanlarının, Bolivya'nın And Dağları'nda gerçekleştirdiği araştırma sonuçları, tarihe geçecek. 20 yeni canlı türü keşfeden bilim insanları neslinin tükendiği sanılan o canlıyı da görüntüledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bulunan hayvanlar arasında 10 mm uzunluğunda minik bir kurbağa, bir çukur engerek, iki metal lekeli kelebek ve bir de çanak ağızlı orkide bulunuyor.
NESLİ TÜKENDİĞİ DÜŞÜNÜLEN TÜRLERE DE RASTLANILDI
Başkent La Paz'a sadece 50 kilometre uzaklıktaki el değişmemiş ormanlarda yapılan keşif, aynı zamanda nesli tükendiği düşünülen şeytan gözlü kurbağayı ve neredeyse bir yüzyıldır görülmeyen bir satir kelebeğini de yeniden ortaya çıkardı. Araştırmacılar bunların yanı sıra tehdit altındaki türler arasında yer alan , gözlüklü ayı ve kanallı toucan gibi türlere de yaptıkları keşif esnasında yeniden rastladıklarını söyledi.
ZENGİN BİYOÇEŞİTLİLİĞE SAHİP
Bilim insankarı And Dağları'nın "gökyüzü adaları" olarak bilinen yüksek ve dik kenarlı zirvelerinin zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu çünkü buradaya ulaşmanın yırtıcılar ve insanlar için kolay olmadığını ifade etti. Bununla birlikte araştırmacılari keşif için 2 bin metrelik yamaçlarda inip çıkarak iki hafta geçirdiklerini ve yeni böcekler bulmayı beklerken, karşılaştıkları türler karşısında şaşkına döndüklerini söyledi.
Keşif gezisinden Claudia Cortez ve Trond Larsen, "İki yılan ve kurbağa gibi yeni omurgalılar bulmayı kesinlikle beklemiyorduk, bu yüzden bu çok heyecan vericiydi" dedi.