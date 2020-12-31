Yarın marketler açık mı? Yılbaşında paket servis var mı? Sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık?

Yarın marketler açık mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tam 80 saat sürecek yılbaşı kısıtlamasının detayları belli oldu. Market ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, yılbaşında marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgei ile detaylar belli oldu. Peki, yarın marketler açık mı? Yılbaşında paket servis var mı? Sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık? İşte cevaplar...