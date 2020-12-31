Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Yarın marketler açık mı? Yılbaşında paket servis var mı? Sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık? Yarın marketler açık mı? Yılbaşında paket servis var mı? Sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık?
Yarın marketler açık mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tam 80 saat sürecek yılbaşı kısıtlamasının detayları belli oldu. Market ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, yılbaşında marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgei ile detaylar belli oldu. Peki, yarın marketler açık mı? Yılbaşında paket servis var mı? Sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 31.12.2020 17:12
Yılbaşında marketler açık mı? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirilmişti. 80 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında açık olacak yerler merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yılbaşı yasağının detayları belli oldu. Peki, yarın marketler açık mı? Yılbaşında paket servis var mı? Sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR YILBAŞINDA MARKET, FIRIN, MANAV, KASAP, BALIKÇI AÇIK MI?
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak. Buna göre, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
YILBAŞINDA LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
YILBAŞINDA FIRIN AÇIK MI?
Cuma, cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.
PARTİLERE İZİN VERİLMEYECEK
İçişleri Bakanlığı, valiliklere yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi.
Genelgede hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gelecek hafta için yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacağı hatırlatıldı.