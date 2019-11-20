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Turgut Özyürek'i tehdit edenler Müge Anlı canlı yayınına çıktı

Müge Anlı canlı yayınında aranan 58 yaşındaki Turgut Özyürek'i tehdit edenler açıklamalarda bulundu. 1 aydır kayıp olan Turgut Özyürek hakkında Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme yaşandı. Mustafa Kaygısız ve Mehmet Emin Keskin, Müge Anlı canlı yayınında "her anlattıkları yalan" diyerek söze girdi. ATV ekranlarında Türkiye'nin gündemine oturan Turgut Özyürek olayında yeni detaylar Müge Anlı'ya anlatıldı.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 13:33
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Turgut Özyürek'i tehdit edenler Müge Anlı canlı yayınına çıktı

Müge Anlı canlı yayınında aranan 58 yaşındaki Turgut Özyürek'i tehdit edenler açıklamalarda bulundu. 1 aydır kayıp olan Turgut Özyürek hakkında Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme yaşandı. Mustafa Kaygısız ve Mehmet Emin Keskin, Müge Anlı canlı yayınında "her anlattıkları yalan" diyerek söze girdi.

MÜGE ANLI'DAN GİZLİ TANIĞA CANLI YAYINDA TEPKİ: ALLAH SENİ... VİDEO

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Turgut Özyürek'i tehdit edenler Müge Anlı canlı yayınına çıktı

ATV ekranlarında Türkiye'nin gündemine oturan Turgut Özyürek olayında yeni detaylar Müge Anlı'ya anlatıldı.

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Turgut Özyürek'i tehdit edenler Müge Anlı canlı yayınına çıktı

KEÇİ OLAYINI ANLATTILAR

Mehmet Emin Keskin, Mustafa Kaygısız'ın Turgut Özyürek ve birlikte iş yaptığı yeğeni Mehmet Ali Doğru'ya keçi sattıklarını söyledi.

Keskin, "Önce Mustafa satmış. Mustafa sattıktan sonra evinde yemek yemişler. Benden sonra da köyün muhtarı sattı. Düğün yapacağım için ben de sattım. Mehmet Ali ile görüşmüştük 'dayım alır' dedi. 2 gün sonra dayısıyla geldi. Dayısı Turgut Özyürek '500 lira vereyim gerisini senet yapalım' dedi." ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI'DAN GİZLİ TANIĞA CANLI YAYINDA TEPKİ: ALLAH SENİ... VİDEO

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Turgut Özyürek'i tehdit edenler Müge Anlı canlı yayınına çıktı

Tehdit etmediğini söyleyen Mehmet Emin Keskin, "Allah'ım şahit tehdit etmedim" şeklinde konuştu.

MÜGE ANLI'DAN GİZLİ TANIĞA CANLI YAYINDA TEPKİ: ALLAH SENİ... VİDEO

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Turgut Özyürek'i tehdit edenler Müge Anlı canlı yayınına çıktı

YEĞEN MEHMET ALİ ÇELİŞKİLİ KONUŞTU

Bir gün önce Müge Anlı'ya Mehmet Emin Keskin'in dayısı Turgut Özyürek için "Onu bulduğum yerde öldüreceğim" dediğini söyleyen Mehmet Ali Doğru, çelişkili açıklamalarda bulundu.