Turgut Özyürek'i tehdit edenler Müge Anlı canlı yayınına çıktı

KEÇİ OLAYINI ANLATTILAR

Mehmet Emin Keskin, Mustafa Kaygısız'ın Turgut Özyürek ve birlikte iş yaptığı yeğeni Mehmet Ali Doğru'ya keçi sattıklarını söyledi.

Keskin, "Önce Mustafa satmış. Mustafa sattıktan sonra evinde yemek yemişler. Benden sonra da köyün muhtarı sattı. Düğün yapacağım için ben de sattım. Mehmet Ali ile görüşmüştük 'dayım alır' dedi. 2 gün sonra dayısıyla geldi. Dayısı Turgut Özyürek '500 lira vereyim gerisini senet yapalım' dedi." ifadelerini kullandı.

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