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Turgut Özyürek'i tehdit edenler Müge Anlı canlı yayınına çıktı
Müge Anlı canlı yayınında aranan 58 yaşındaki Turgut Özyürek'i tehdit edenler açıklamalarda bulundu. 1 aydır kayıp olan Turgut Özyürek hakkında Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme yaşandı. Mustafa Kaygısız ve Mehmet Emin Keskin, Müge Anlı canlı yayınında "her anlattıkları yalan" diyerek söze girdi. ATV ekranlarında Türkiye'nin gündemine oturan Turgut Özyürek olayında yeni detaylar Müge Anlı'ya anlatıldı.
Giriş Tarihi: 20.11.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 13:33
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