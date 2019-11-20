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20.11.2019

Müge Anlı'dan canlı yayında gizli tanığa sitem: ALLAH seni bildiği gibi yapsın |Video - 20.11.2019

Kayıp Turgut Özyürek olayında son dakika gelişmesi yaşandı. 7 kez evlilik yapan Necla Hanım ile evlenen 58 yaşındaki Turgut Özyürek'ten yakınları bir aydır haber alamıyor. Kayıp olayıyla ilgili ailesi ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuruda bulundu. Olayla ilgili Müge Anlı programına katılan 22 yaşındaki gizli tanık flaş açıklamalarda bulundu. Gizli tanığın 17 yaşında kız kaçırıp, Necla Hanım ile Turgut Özyürek'in evine yerleştiğini söylemesi üzerine Müge Anlı "Tüh! Allah seni bildiği gibi yapsın. Sen kaç yaşındasında kız kaçırıyorsun..." diye tepki gösterdi. İşte o anlar...

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