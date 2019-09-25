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Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi! İşte fotoğraflar...

Tamamlandığında 2 bin 500 kişinin namaz kılabileceği Taksim Camii'nin içi ilk kez görüntülendi. İnşaatının son durumu havadan görüntülerle gözler önüne serilen cami hakkında bilgi veren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Yıl sonuna kadar camları takılmış, dış kaplamaları tamamlanmış olacak. Ekim ayı sonunda inşallah minareleri de kaplanmış olacak ve iç süslemeleri aşamasına geçilecek" dedi.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 10:12
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Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi! İşte fotoğraflar...

Taksim Camii'nin inşaatına İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait arazide 17 Şubat 2017'de başlanmıştı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı caminin içi ilk kez görüntülendi.

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Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi! İşte fotoğraflar...

Görüntülerde caminin içine ince işçiliği öncesi mermer gibi birçok malzemenin getirildiği görüldü.

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Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi! İşte fotoğraflar...

Caminin inşaatının geldiği son nokta ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde cami ve Rum Ortodoks Kilisesi'nin aynı karede olduğu görülürken Beyoğlu'nun kozmopolit yapısı da yeniden gözler önüne serildi.

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Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi! İşte fotoğraflar...

Havadan görüntülerde caminin minarelerinde iskelelerin kurulu olduğu ve çalışmaların devam ettiği de görüldü. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşası devam eden modern ve klasiği birleştiren bir mimari tarzda vatandaşların ibadetine sunulacak olan caminin ince işçiliği için çalışmalar da sürüyor.

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Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi! İşte fotoğraflar...

Tamamlandığında Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerine komşu olacak olan camide aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabilecek. Camideki çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, caminin içini gezerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.