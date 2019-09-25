Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi! İşte fotoğraflar...

Havadan görüntülerde caminin minarelerinde iskelelerin kurulu olduğu ve çalışmaların devam ettiği de görüldü. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşası devam eden modern ve klasiği birleştiren bir mimari tarzda vatandaşların ibadetine sunulacak olan caminin ince işçiliği için çalışmalar da sürüyor.