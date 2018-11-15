Süper kahramanların gerçek halleri
Bazıları hak ettiği ünü yakalayamadı, kimileri ise dünyanın en popülerleri oldu. İşte filmlerdeki süper kahramanlar ve süper kahramanlara hayat veren isimlerin gerçek hayattaki halleri...
Giriş Tarihi: 15.11.2018 13:14 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 13:25
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Süper kahramanları canlandıran oyuncuların gerçek halleri
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Süper kahramanları canlandıran oyuncuların gerçek halleri
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Süper kahramanları canlandıran oyuncuların gerçek halleri
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Süper kahramanları canlandıran oyuncuların gerçek halleri
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Süper kahramanları canlandıran oyuncuların gerçek halleri