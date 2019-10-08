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Sosyal medyayı sallayan mantık sorusu! Çok az kişi doğru cevaplıyor...

Basit gibi görünen ancak insanları yanıltan mantık soruları internette büyük ilgi görüyor. Paylaşımda, değişik açılardan ele alınan mantık sorularının kişilerin zekasını geliştirmek ve zihnini canlandırmak için mükemmel bir yol" olduğunun belirtildi. Ancak soruların tamamına çok az kişi doğru cevap verebiliyor. Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? Beyin yakan mantık sorularıyla aranız nasıl? Bu soruları çözmek gerçekten büyük dikkat ve beceri istiyor. İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık soruları...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 07:05 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 07:05
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Sosyal medyayı sallayan mantık sorusu! Çok az kişi doğru cevaplıyor...

Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı... (Cevaplar sonda)

İlk önce hangi su tankı dolar?

(Seçenekler: 1, 3, 2 ve 3, 3 ve 4

  • 2
  • 80
Sosyal medyayı sallayan mantık sorusu! Çok az kişi doğru cevaplıyor...

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

(Seçenekler: 20, 41, 34)

  • 3
  • 80
Sosyal medyayı sallayan mantık sorusu! Çok az kişi doğru cevaplıyor...

En sondaki üçgenin içinde hangi rakam olmalı?

(Seçenekler: 5, 6, 7)

  • 4
  • 80
Sosyal medyayı sallayan mantık sorusu! Çok az kişi doğru cevaplıyor...

Soru işareti yerine gelecek rakamı bulun.

(Seçenekler: 2, 4, 5

  • 5
  • 80
Sosyal medyayı sallayan mantık sorusu! Çok az kişi doğru cevaplıyor...

Soru işareti yerine hangi rakam gelmeli?

(Seçenekler: 1, 3, 7)