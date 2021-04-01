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Haberler Galeri Son dakika | NASA Mars'ın sır perdesini araladı! Ekipler gözlerine inanamadı! Gizemli buluş

Son dakika | NASA Mars'ın sır perdesini araladı! Ekipler gözlerine inanamadı! Gizemli buluş

Son dakika | 'Kızıl gezegen' olarak bilinen Mars'ın sır kapıları, az da olsa aralanıyor. NASA, Twitter üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. İlginç bir kayaya rastlayan ekip, bu kaya karşısında şaşırdıklarını söylüyor. Bilim insanlarını şaşırtan kaya ise şu an gizemini koruyor.

Giriş Tarihi: 01.04.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 11:23
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Son dakika | NASA Mars'ın sır perdesini araladı! Ekipler gözlerine inanamadı! Gizemli buluş
NASA’nın Perseverance gezgini en son bulunan bu kayanın bir görüntüsünü kaydetti ve merkez üssüne gönderdi. Bulunan kayanın üzerinde gelişi güzel delikler bulunuyor. Araştırma ekibi kayanın nasıl geldiğini ya da neyin parçası olduğunu tespit etmek için çalışmalara başladı.
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Son dakika | NASA Mars'ın sır perdesini araladı! Ekipler gözlerine inanamadı! Gizemli buluş
Bu kayanın Mars’ta bulunması aslında bir tesadüf değil zira Mars meteorlar için bir cennet olarak görülüyor. Hal böyle olunca Mars’ta kayalara ya da gök taşlarına rastlamak mümkün ancak bu kayanın diğerlerinden farklı göründüğünü söylemek lazım. NASA tarafından henüz kayanın ne olduğu açıklanmadı ancak Twitter üzerinden yapılan paylaşımla biraz detaylandırıldı.
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Son dakika | NASA Mars'ın sır perdesini araladı! Ekipler gözlerine inanamadı! Gizemli buluş
Ingenuity helikopterinin etraftakileri incelerken keşfettiği bu kaya, tuhaf olarak nitelendirildi. Bilim insanlarının da pek çok hipotez üretmesine neden oldu. Kaya açıklandığı kadarıyla 15 cm boyutlarında ve bazılarına göre bu kaya Mars’a çarpan bir gök taşının parçası ya da direkt Mars’ın bir parçası olabilir.
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Son dakika | NASA Mars'ın sır perdesini araladı! Ekipler gözlerine inanamadı! Gizemli buluş
NASA neredeyse her gün Mars görevi hakkında paylaşımlar yapıyor. Oradaki gezginlerin yakaladığı sesler, görüntüler ve diğer bilgiler NASA tarafından direkt paylaşılıyor ve uzay tutkunu olan milyonlarca kişiye ulaşıyor.
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Son dakika | NASA Mars'ın sır perdesini araladı! Ekipler gözlerine inanamadı! Gizemli buluş
Daha yeni Instagram'da paylaşılan bu fotoğraf Mars'taki muhteşem buzlu kum tepelerini gözler önüne sermişti. NASA'nın paylaştığı bu fotoğraf, Mars Reconnaissance Orbiter (Mars Keşfi Yörünge Aracı) adlı uzay aracıyla çekildi.