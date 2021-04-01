Son dakika | NASA Mars'ın sır perdesini araladı! Ekipler gözlerine inanamadı! Gizemli buluş

Son dakika | 'Kızıl gezegen' olarak bilinen Mars'ın sır kapıları, az da olsa aralanıyor. NASA, Twitter üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. İlginç bir kayaya rastlayan ekip, bu kaya karşısında şaşırdıklarını söylüyor. Bilim insanlarını şaşırtan kaya ise şu an gizemini koruyor.